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دراما المتحدة

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 18 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
01:00 م | السبت 13 أبريل 2024
القبض على متهمين - صورة أرشيفية

القبض على متهمين - صورة أرشيفية

ذكرت وزارة الداخلية أنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات