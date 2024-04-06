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دراما المتحدة

ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 24 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
01:08 م | السبت 06 أبريل 2024
اتجار بالعملة - صورة أرشيفية

اتجار بالعملة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 24 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات