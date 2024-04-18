دار الإفتاء تستضيف معرض «تقاليد الإسلام في روسيا» (صور)

نظمت دار الإفتاء المصرية اليوم، معرض دولي بعنوان «تقاليد الإسلام في روسيا»، تضمن صور لقاءات كبار رجال الدين والرؤساء في الدولتين التي تؤكد عمق العلاقات بين الدولتين.

جاء ذلك بحضور رشان عباسوف نائب رئيس المجالس الإفتائية بروسيا، سفير روسيا الاتحادية جيوجي بوريسينكو؛ وسفير جمهورية أزربيجان إيلحان بولوحوف؛ وسفير جمهورية كازاخستان كيرات لاما شريف؛ وسفير جمهورية أوزباكستان منصربيك كيليتشيف.

التواصل بين الشعوب مقصد شرعي

ورصد المعرض تاريخ العلاقات المصرية الروسية وكيف ساهمت مصر في نشر سماحة الدين الإسلامي في روسيا وامتداد العلاقات بين الرؤساء والعلماء.

وقال شوقي علام مفتي الجمهورية في كلمته إنَّ التواصل بين الشعوب مقصد شرعي وان اختلفوا في أديانهم وأعرافهم، فالله عز وجل يقول «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» فالناس رغم اختلافهم ولكنهم يجتمعون على جانب مهم وهو الجانب الأخلاقي.

السعي يحقق الأمن

وأوضح مفتي الجمهورية أنَّ التجارب الحياتية أثبتت أن ما يحقق الأمن هو السعي على التعاون والانفتاح على الثقافات المختلفة، لافتًا إلى أنَّ دار الإفتاء تعد شريكا في التعاون والتشارك بين أبناء العالم.