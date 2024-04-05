هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة؟.. المفتي الأسبق يحسم الجدل

مع اقتراب شهر رمضان واقتراب نهايته، يثير الكثيرون تساؤلات حول ليلة القدر وطبيعتها، هل هي ثابتة أم متغيرة؟ هذا التساؤل أجاب عليه الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق للجمهورية، وعضو هيئة كبار العلماء في إحدى دروسه العلمية.

هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة؟

وحول الحديث عن التساؤل الخاص بـ«هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة؟»، أكد المفتي الأسبق للجمهورية وعضو هيئة كبار العلماء، أن جدول الغزالي يفترض أن ليلة القدر متغيرة، كما أن أولياء الله حينما ينتظرون رؤية أو فتح أو غيره تكون متحركة، ورغم ذلك فإن فإن من يرصد ليلة القدر يقول أنها ثابتة.

هل ليلة القدر يوم 27

واستشهد عضو هيئة كبار العلماء خلال حديثه عن «هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة؟»في إحدى دروسه الدينية، بما قاله الصحابي جابر بن عبدالله رضي الله عنه قائلًا: «جابر كان يقول ويقسم بالله أنَّ ليلة القدر في 27 رمضان، وكذلك النحاس الذي قال إنها 27، كما أن حقيقة موعد ليلة القدر سيظل مجهولًا، فضلًا عن أن الجميع سيظل يسعى لمعرفة الجواب الأكّيد.

أدعية ليلة القدر

وحول الحديث عن أدعية ليلة القدر فإنه يجوز للمسلم ان يردد على سبيل المثال لا الحصر:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك.

اللهمَّ احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

اللَّهمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعافِني، وَارْزُقْني.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم أرنا نعمك علينا واجعلنا من الحامدين الشاكرين وألهمنا الثناء بها عليك يا رب العالمين.