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«القاهرة الإخبارية»: طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تواصل التحليق فوق رفح الفلسطينية

كتب:

منار مجدي
02:13 م | الخميس 18 أبريل 2024
مراسل القاهرة الإخبارية

مراسل القاهرة الإخبارية

قال مراسل القاهرة الإخبارية، بشير جبر، إن هناك مخاوف حقيقية بين النازحين الفلسطينيين الذين يقيمون في مدينة رفح الفلسطينية، إذ تنتشر الحشود العسكرية في مناطق الحدودية الشرقية للمدينة.

وأضاف مراسل القناة أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق فوق رفح الفلسطينية، لجمع معلومات استخبارية عن هذه المدينة.

مدينة رفح ليست بعيدة عن العدوان الإسرائيلي

وتابع أن مدينة رفح ليست بعيدة عن العدوان الإسرائيلي، إذ استشهد أكثر من 11 فردا في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، موضحا أن الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح الفلسطينية.

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