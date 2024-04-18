الخميس 25 أبريل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، أنّ الخميس المقبل 25 أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن أن يكون يوم الخميس 25 أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وبحسب بيان صحفي اليوم، أرسلت الوزارة كتابا دوريا إلى مديريات العمل في المحافظات لمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت القطاع الخاص.

وأضاف الكتاب الدوري، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وهنأ وزير العمل، شعب مصر العظيم بمناسبة عيد تحرير سيناء، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ بلادنا وأن تظل قواتنا المسلحة درعا واقيا لوطننا.