إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023.. تنتهي 25 أبريل

اهتمام كبير يوليه العاملون في الشركات والمؤسسات الخاصة بمعرفة موعد وعدد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023، للاستفادة من عدد الأيام وقضاء فترة العيد مع الأسرة في المحافظات حيث مسقط الرأس أو حتى على الشواطئ حيث المحافظات الساحلية.

وفي هذا الإطار، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023، على هذا النحو:

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023

ووفق بيان صادر عن وزارة القوى العاملة الأربعاء الماضي، فإنّ إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء اعتبارا من الخميس 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء

وجاء القرار في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن تكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

توحيد مواعيد الاجازات

وذكرت الوزارة أنّها تسعى وتحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.