مصادر حكومية: 25 أبريل إجازة رسمية بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

قالت مصادر حكومية مسؤولة، إن وزير العمل سيصدر قرارا خلال الساعات المقبلة، باعتبار يوم الخميس 25 أبريل 2024، إجازة رسمية بأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

25 أبريل إجازة للقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء

أضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن إجازة تحرير سيناء، ستصدر بقرار من وزير العمل، في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي ضوء صدور قراره اليوم، بمنح العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي والعام والأعمال العام، يوم الخميس 25 أبريل إجازة بأجر، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وأوضحت المصادر، أن وزير العمل سيوجه مديري مديريات العمل، وكلاء الوزارة بالمحافظات، بتنفيذ قرار إجازة 25 أبريل، من خلال المنشور المزمع صدوره، وتعميمه على المديريات على كل منشآت القطاع الخاص.

18 مليون عامل يستفيدون من إجازة تحرير سيناء

لفتت المصادر إلى أن إجازة 25 أبريل 2024، يستفيد منها نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، يعملون بالمنشآت التي تزيد عن 10 عاملين.

وأشارت المصادر، إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 خصص 12 مادة تضبط وتنظم الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص، ومنها الإجازات لمناسبات دينية وقومية ووطنية واجتماعية، مثل إجازات الأعياد الدينية والقومية وشم النسيم وذكرى 25 يناير وتحرير سيناء و30 يونيه وعيد العمال والمولد النبوي الشريف وذكرى ثورة يوليو1952 وذكر انتصارات حرب السادس من أكتوبر1973 ورأس السنة الهجرية.

وتابعت المصادر: «نص قانون العمل على أنه يجوز لصاحب العمل، أن يستدعى العمل بمنشأته للحضور للعمل في يوم الأجازة الرسمية، مقابل تعويضه ماديا بمنحه مثلي الأجر من أجره الأساسي الذي يتقاضاه من صاحب العمل شهريا».