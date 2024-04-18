مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعتقل 40 فلسطينيا في الضفة الغربية

كشفت مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين، الاعتقالات الإسرائيلية والاقتحامات العنيفة للمنازل في الضفة الغربية، قائلة إنّ قوات الاحتلال منذ منتصف الليلة الماضية، اعتقلت ما يقرب من 40 فلسطينيًا من بينهم فتاة، إضافة إلى أسرى سابقين وأطفال.

الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وأضافت السلامين، خلال كلمتها على الهواء مع الإعلامي حساني بشير، ببرنامج «جولة المراسلين» المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ عدد الفلسطينيين الأسرى منذ الـ7 من اكتوبر حتى الأن يبلغ 8320 آسير على الأقل من الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه كان هناك اقتحام لبلدة بيتونيا من خلال إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز وكان هناك عدد من الشبان الذي ألقوا الحجارة عليهم، ما أدى لاعتقال 11 فلسطينيا.

اقتحام المساكن الشعبية

وتابعت بأنّه في منطقة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المساكن الشعبية واعتقال فتاة من هذه المنطقة، وفي مدينة رام الله كان هناك اقتحام ايضا واعتقال فلسطيني، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، خلال عملية الاعتقال، مشيرة إلى أنّ هذه المناطق مستهدفة من قبل القوات بجانب وجود المستوطنين الذي يقومون باعتداءات بين الحين والآخر.