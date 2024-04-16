قلق عالمي من تصاعد عنف المستوطنين ضد أهالي الضفة الغربية

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالبت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالتوقف فورا عن دعم هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

مقتل فلسطينيين على يد مستوطنين في قرية بنابلس

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية بيان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد ساعات من مقتل رجلين فلسطينيين على يد مستوطنين إسرائيليين في قرية شمالية جنوب نابلس، في أحدث هجوم عنيف يتورط فيه مستوطنون في الضفة الغربية التي يتزايد فيها التوتر.

وقال فلسطينيون إن الحادث جاء بعد اشتباك، عندما دخل المستوطنون إلى أرض مملوكة لفلسطينيين واعتدوا على السكان، في حين قال المستوطنون إن الاشتباك بدأ بالاعتداء على شخص يهودي.

وتصاعدت حدة التوترات في الضفة الغربية بشكل حاد منذ مقتل صبي يبلغ من العمر 14 عاما من عائلة مستوطنة في نهاية الأسبوع.

ارتفاع الشهداء على يد مستوطنين منذ الجمعة لـ8 أشخاص

وارتفعت أعداد الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 8 ممن قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أو المستوطنين المسلحين منذ يوم الجمعة، في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات الفلسطينية عن عدد متزايد من الهجمات التي يشنها المستوطنون في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأشار شهود فلسطينيون إلى أن قوات الاحتلال كانت حاضرة، ووقفت متفرجة في بعض الأحداث، وقال صلاح بني جابر، رئيس بلدية عقربا، وهي بلدة قريبة من مدينة نابلس شمال البلاد، إن نحو 50 مستوطنا، كثير منهم مسلحون، هاجموا أفرادا من مجتمعه وأطلقوا النار على شبان فلسطينيين، فقتلوا اثنين منهم وأصابوا آخرين، وأنه كان هناك جنود إسرائيليون في المكان ووقفوا مكتوفي الأيدي يراقبون المستوطنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجنود منعوا سيارات الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى المنطقة وتقديم الرعاية للجرحى، وقال جيش الاحتلال إنه يحقق في الحادث.

هجمات متكررة من مئات المستوطنين الإسرائيليين

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيانه، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية تعرضوا في الأشهر الأخيرة لموجات من الهجمات من قبل مئات المستوطنين الإسرائيليين، وغالباً ما تكون مصحوبة أو مدعومة من قوات الأمن الإسرائيلية، وأنه في الضفة الغربية يعد تصاعد العنف خلال الأيام القليلة الماضية أيضًا مصدر قلق بالغ.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان رافينا شمداساني، للصحفيين في جنيف، إنه يجب على قوات الأمن الإسرائيلية أن تضع حداً فورياً لمشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين، مؤكدة أنه يجب على السلطات الإسرائيلية أن تمنع وقوع المزيد من الهجمات، بما في ذلك عن طريق محاسبة المسؤولين عنها.

وأفادت التقارير أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بجروح، بما في ذلك من خلال استخدام الأسلحة النارية، على يد المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية، وتم إحراق مئات المنازل والمباني الأخرى وكذلك السيارات.

468 شهيدا في الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي

وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدا في أعمال العنف منذ أوائل العام الماضي، حيث قُتل ما لا يقل عن 468 فلسطينياً على أيدي قوات الاحتلال أو المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في 7 أكتوبر، وفقاً لمصادر فلسطينية رسمية.

ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين المتورطين في محاولة طرد المجتمعات الفلسطينية من أراضيهم على خلفية الحرب في غزة.

بريطانيا تفرض عقوبات على 4 مستوطنين

وفي فبراير فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين، ووصفتهم بأنهم مستوطنون متطرفون هاجموا بعنف الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتفرض الإجراءات قيودا مالية وسفرية صارمة على الأفراد الأربعة الذين قالت بريطانيا إنهم متورطين في انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يهددون الفلسطينيين، وغالباً تحت تهديد السلاح، ويجبرونهم على ترك الأراضي التي هي ملكهم الشرعي، مشددًا على أن هذا السلوك غير قانوني وغير مقبول، ويجب على إسرائيل أيضًا أن تتخذ إجراءات أقوى وأن تضع حدًا لعنف المستوطنين، مشيرًا أنهم في كثير من الأحيان يسمعون التزامات وتعهدات لا يتم تنفيذها.