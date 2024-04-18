اعتقال نصاب إسرائيلي جمع نصف مليون شيكل من مطعم بيتزا بحجة دعم جيش الاحتلال

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مواطنا من سكان منطقة الشارون وسط الأراضي المحتلة بعد أن نفذ جرائم احتيال وجمع مبلغا قيمته نصف مليون شكيل في ظل استمرار العدوان على غزة، بحسب موقع «i24 new».

شكوى من محل بيتزا في القدس

واستقبلت الشرطة الإسرائيلية قبل شهور شكوى من محل بيتزا في القدس، بعدما طلب منهم شخص عشرات أطباق البيتزا لجنود الاحتلال الإسرائيلي تقديرا لمشاركتهم في الحرب، ولم يكتف الشخص بذلك فقط بل عاود الاتصال بالمطعم ليخبره أنه يجمع تبرعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي لذا يجب أن يدفع المطعم مبلغ للتبرع مع وجبات البيتزا أثناء استلام الشخص لهم.

قصة اكتشاف النصاب الإسرائيلي

ويقرر محل البيتزا تقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية، لتكتشف بعدها أن المبلغ المدفوع ثمنا للبيتزا تم عبر بيانات بطاقة ائتمان مسروقة من الإسرائيليين أبلغوا باختفائها قبل أيام عدة، وتتبعت الشرطة الواقعة لتكتشف أن النصاب قد سرق من قبل نبيذ ومشروبات كحولية عبر بطاقات ائتمانية مسروقة حصل عليها بعد أن أدعى أنه ممثل لشركات ائتمان.