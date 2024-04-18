أستاذ في العلوم السياسية: هجوم إيران مسرحية استفادت منها إسرائيل

قال الدكتور أستاذ العلوم السياسية، إحسان الخطيب، إنّ هجوم إيران على إسرائيل ساعد إسرائيل في تغير التغطية الإعلامية لحربها على غزة، وتعديل الرواية المتداولة حول تنفيذ دولة الاحتلال للإبادة الجماعية في القطاع، لتتحول إسرائيل في النهاية إلى ضحية يُعتدى عليها من إيران.

هجوم إيران مسرحية استفادت منها إسرائيل

وأضاف «الخطيب» عبر «Skype» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المسرحية استفادت منها إيران بترك بصمة في المنطقة وظهورها بشكل قوي، وبالنسبة لإسرائيل استفادت منها من خلال تعزيز روايتها الكاذبة بأنها دولة صغيرة مهددة بالقضاء عليها في أي وقت.

بايدن يرفض مبدأ الضغط العسكري على إسرائيل

وأشار أستاذ العلوم السياسية، أنّ العالم بدأ ينسى أنّ هناك إبادة جماعية في غزة والضفة الغربية، وتحول الأمر إلى أنّ إسرائيل هي الضحية المهددة بالحرب من إيران، موضحًا أنّ بايدن يرفض مبدأ الضغط العسكري على إسرائيل مكتفيا بالضغط المعنوي فقط وتوجيه النصائح لدولة الاحتلال حول وقف حربها على القطاع.