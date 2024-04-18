جولة تفقدية لمسؤولي «السياحة» داخل مشروع ترميم متحف رشيد الوطني

أجرى مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، جولة لتفقد مستجدات الأعمال بمشروع ترميم وتطوير متحف رشيد الوطني.

إثراء التجربة السياحية لزائري رشيد

فيما أكّد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان اليوم، القيمة التاريخية للمنزل الأثري الذي يقام فيه المتحف والذي سيضيف إلى مدينة رشيد مزاراً سياحياً جديداً ضمن مزاراتها المتميزة.

وأضاف أنَّ مشروع تطوير المتحف سيساهم في إثراء التجربة السياحية لزائري المدينة من المصريين والسائحين، إذ أنه يلقي الضوء على تاريخ مدينة رشيد من خلال ما يضمه من مقتنيات أثرية متميزة تحكي تاريخ المدينة وتراثها على مر العصور.

ترميم المبنى الأثري بشكل عام

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن مشروع تطوير وترميم المتحف يتضمن ترميم المبني الأثري بشكل عام مع مراعاة الحفاظ على عناصره المعمارية الفريدة، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير سيناريو العرض المتحفي، وتحديد رسالة المتحف وأهميته التاريخية والوطنية لإظهار شخصية مدينة رشيد العريقة.

وشملت الجولة، مناقشة إمكانية اثراء العرض المتحفي للمتحف من خلال إعادة عمل محاكاة لمعركة رشيد ضد الحملة الإنجليزية، وتخصيص قاعة للهولوجرام، وقاعة لعرض أهم الوثائق الخاصة بمدينة رشيد من تقارير ومكاتبات ولوحات وصور فوتوغرافية وخرائط للرحالة والمستشرقين التي تخص مدينة رشيد، وتأكيد الاستفادة من الحديقة المتحفية للمتحف والتي تبلغ مساحتها 4000 متر، وتطوير العرض المتحفي المكشوف بها، بالإضافة الى تزويد المتحف بمكتبة تضم مجموعة قيمة من الكتب والمراجع التاريخية والتراثية التي تخص مدينة رشيد.

واستعرض سعيد رخا مدير عام متحف رشيد الوطني دور المتحف في التواصل المجتمعي وإقامة العديد من الورش والفعاليات الثقافية والتراثية والفنية، وإشراك جميع الفئات العمرية والمجتمعية بها، وذلك بهدف رفع الوعي الثقافي والأثري لدى الجمهور وتعريفهم بتاريخ مدينة رشيد العريق.