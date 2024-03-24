مجلس الدولة يلزم محلية الصوفية بدفع 17 ألفا و973 جنيها لـ«الأعلى للآثار»

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الوحدة المحلية بالصوفية بسداد مبلغ مقداره 17 ألف و973 جنيها للمجلس الأعلى للآثار تكلفة نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2658) لسنة 2021 للمجلس الأعلى للآثار.

بداية الواقعة

ترجع وقائع القضية إلى النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار وكلٍّ من الوحدة المحلية بالصوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بخصوص إلزامهما بسداد مبلغ مقداره 17 ألفا و973 جنيها، قيمة تكلفة نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2658) لسنة 2021 بشأن إخراج المسطح البالغة مساحته (خمسة أفدنة وقيراطًا واحدًا) الواقع ضمن القطعة (84) حوض عمارة القبلي نمرة (1) مساحة قديمة، يقابلها ضمن القطعة (202) حوض عمارة القبلي نمرة (1) قسم ثالث فصل ثانٍ مساحة حديثة بناحية جزيرة مطاوع بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، من عِداد الأراضي الأثرية.

قرار رئيس الوزراء

وقالت الجمعية في فتواها، إنه لما كان البيّن من مطالعة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2658) لسنة 2021 المنشور بالجريد الرسمية (العدد 41 تابع ب) بتاريخ 14/10/2021، أنه تم إخراج المسطح البالغة مساحته (خمسة أفدنة وقيراط واحدًا) من عِداد الأراضي الأثرية ضمن القطعة (84) حوض عمارة القبلي نمرة (1) مساحة قديمة، يقابلها ضمن القطعة (202) حوض عمارة القبلي نمرة (1) قسم ثالث فصل ثان مساحة حديثة، بناحية جزيرة مطاوع التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وأفصحت المذكرة الإيضاحية لذلك القرارأن الوحدة المحلية بالصوفية تقدمت بطلب لإخراج المساحة الواردة بالقرار لإقامة مشروعات خدمية عليها، وتمت تصفية الموقع أثريًّا بناء على طلبها، ومن ثم يتعين على الوحدة المحلية بالصوفية سداد نفقات نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2658) لسنة 2021 البالغ مقدارها سبعة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا وخمسة وعشرون قرشًا؛ لكونها الجهة المستفيدة من نشره .