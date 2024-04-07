الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد الإدارة المركزية للمنافذ ومتحفين بمطار القاهرة

في إطار جولاته التفقدية التي يقوم بها بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف منذ توليه مهام منصبه، تفقد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الإدارة المركزية للمنافذ ومتحف الآثار بصالتي 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك للوقوف على نظام سير العمل ومستجداته وأحوال العاملين بما يساهم في الارتقاء بمستوى العمل بكل قطاعات المجلس المختلفة.

لقاء جميع العاملين بالإدارة

وخلال الجولة حرص الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على لقاء جميع العاملين بالإدارة المركزية للمنافذ، والأثريين بالمتحفين والاستماع إلى مشاكلهم وأفكارهم وآرائهم لتطوير منظومة سير العمل، مؤكدا استعداده لتقديم كل سبل الدعم الكامل لهم، حيث أن الاهتمام بالعنصر البشري بالمجلس الأعلى للآثار ورفع كفاءته والارتقاء بمهاراته يعد أحد أهم أولوياته، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبونه لحماية التراث الإنساني والحفاظ عليه.