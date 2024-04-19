حظك اليوم برج القوس الجمعة 19-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. استخدم كل طاقاتك

يقول الخبراء إن مواليد برج القوس، هم أناس مٌحبون للحياة، عاشقون للاستقلال، لديهم رغبة دائمة في التسوق والمرح مع أصدقائهم ويخوضون معهم المغامرات المثيرة.

تقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج القوس الجمعة 19-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج القوس الجمعة على الصعيد المهني

ينصك خبراء الأبراج باستخدام طاقتك لتحويل الأشياء من أفكار نظرية إلى واقع ملموس، وعلى الرغم من أنك قد تكون تعمل بجد لكنك تشعر كما لو أنك لا تحصل على شيء مقابل شقائك وعملك، ولذا لا تفقد ثقتك بنفسك، بل استمر في الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج القوس الجمعة على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فإذا كنت تشعر أن شريك حياتك يجعلك يضعك في المرتبة الثانية أو الثالثة في حياته، فلا تتعجل، بل عليك التفكير في الأمر مرة أخرى ومعرفة إذا كنت ستتحمل ذلك في الفترات المقبلة، وعليك الآن التفكير بعقلك وليس بقلبك.