الأكاديمية العسكرية تنظم فعاليات تسليم شهادات الـ«DELF» بمقر الكلية البحرية

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي فعاليات تسليم شهادات إنهاء اختبارات اللغة الفرنسية (DELF) الخاصة بـ (ضباط - طلبة) القوات البحرية بمقر الكلية البحرية بالإسكندرية، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التأهيل المستمر لأبنائها، وفقا لأحدث النظم التعليمية المختلفة.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي تناول نشأة وتطور الكلية البحرية ودورها المهم في تخريج دفعات متعاقبة من الضباط البحريين القادرين على حماية السواحل المصرية على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة .

وألقى اللواء بحري أركان حرب أشرف محـمد المشرفي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية كلمة أكد خلالها الحرص على تأهيل ضباط وطلبة الكلية البحرية بمثل هذه الشهادات، التي تسهم في صقل مهاراتهم اللغوية وزيادة وعيهم المعرفي باللغات الأجنبية المعتمدة دولياً والاطلاع على أحدث العلوم العسكرية.

من جانبه أشاد ممثل الجانب الفرنسي بالمستوى الراقي الذي ظهر عليه (ضباط - طلبة) القوات البحرية أثناء فترة الدراسة، وهنأهم باجتيازهم الاختبارات متمنيا لهم التوفيق في المستقبل.

وفى نهاية الفعاليات تم تسليم شهادات اختبارات اللغة الفرنسية (DELF) الخاصة بـ( ضباط – طلبة ) القوات البحرية، أعقبها القيام بجولة تفقدية داخل الكلية البحرية للتعرف على الإمكانيات الحديثة والمتطورة، التي تزخر بها الكلية.

حضر الفعاليات عدد من قادة القوات البحرية وعدد من ممثلي السفارة الفرنسية والملحق العسكري وممثلي المعهد الثقافي الفرنسي بجمهورية مصر العربية.