معجزات القرآن الكريم.. الإفتاء تكشف حقيقة الأسرار المدهشة للرقم «19»

معجزات القرآن الكريم تظل واحدة من أعظم الموضوعات التي تشغل تفكير المسلمين وغيرهم حول العالم، ورغم ذلك، يطرح بعض الباحثين تحليلات وتأملات في معاني القرآن، ومنها ما يتعلق بالأرقام والأعداد التي تظهر في نصوصه، ومنها الرقم 19 وعلاقته بمعجوات القرآن الكريم، الأمر الذي أوضحت حقيقته دار الإفتاء بالتفصيل.

حقيقية معجزة الرقم 19 في القرآن الكريم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن القرآن الكريم يظل معجزة بحد ذاتها، فهو يتميز بالإعجاز في اللفظ والمضمون، وتفوقه يتجاوز قدرة البشر على الفهم الكامل.

تكمن عظمة القرآن في كونه كلام الله، حيث لا يتسنى لأحد أن يدخل في سبر أسراره، إذ هو نزول من عند حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتظل مظاهر هذا الإعجاز متعددة ومتنوعة، بعضها يعرفه البشر، وبعضها الآخر محفوظ في علم الله، وستظل هذه المظاهر قائمة حتى يوم القيامة.

معجزات القرآن الكريم

حول تسائل البعض عن معجزات القرآن الكريم، وخاصة معجزات الرقم 19 في القرآن الكريم، الذي تناوله أحد الباحثين، أكدت دار الإفتاء، أن هذا البحث يتسم بالتوجه نحو الفكر البهائي وتمجيده للعدد التاسع عشر، كما أنه يقتصر اهتمام الباحث في هذا الدراسة على الرقم التسعة عشر، حيث يسعى لتطبيقه على آيات القرآن بطرق متعددة، مثل ضرب عدد كلمات الآية أو حروفها في الرقم التسعة عشر بمختلف الضروب، سعيًا منه لإيجاد ارتباطات بهذا الرقم في نصوص القرآن، وتوظيفه كنقطة محورية في تحليله وفهمه، ويمتد هذا النهج عبر محتوى البحث من بدايته إلى نهايته.

حقيقية سر الرقم 19 في القرآن الكريم

أوضحت خلال حديثها عن التسائل الخاص بـ ما هو سر الرقم 19 في القرآن الكريم؟، بأن الباحث لتأييد نظريته المتعلقة بتقديس العدد تسعة عشر، يعرض في بند 29 من بحثه شكوكا حول كتابة المصحف والرسم العثماني، الذي وردنا منذ عهد الصحابة، وحتى العصر الحالي عن طريق التواتر.

علاقة معجزات القرآن الكريم برقم 19

وبخصوص كشف «سر الرقم 19 في القرآن»، أكدت الإفتاء أن هذا البحث لا يستوفي معايير البحث العلمي المفيد، إذ يبدو أنه ترجمة لفكر ومعتقدات كاتبه المتأثرة بالمذهب البهائي المنحرف الضال، والذي يميل إلى التحليلات الخاطئة والتأويلات الضالة، ولو قام شخص آخر بتبني عدد آخر بدلاً من العدد التسعة عشر، وطبق نفس الطريقة التي اتبعها الباحث في هذا البحث بدون وجود ضابط محدد كما ذكر سابقًا، فمن المحتمل أن يصل إلى نفس النتائج التي وصل إليها الباحث فيما يتعلق بالعدد التسعة عشر.

تحذير الإفتاء من الترويج لمعجزات الرقم 19 في القرآن

واختتمت الإفتاء حديثها عن معجزات القرآن الكريم، بأنه يجب على المسلمين أن يكونوا حذرين، ويمتنعوا عن نشر أو ترويج أبحاث من هذا النوع، حيث قد تؤدي إلى الضلالة والتبعية لمفاهيم لا تتماشى مع تعاليم الإسلام، كما ينبغي على الناس أن يلتزموا بالبحث عن الحقيقة والعلم الصحيح، وأن يعتمدوا على مصادر موثوقة وسليمة لفهم الدين، وتفسير القرآن الكريم.