دعاء ختم القرآن الكريم كامل ومكتوب للشعراوي.. اللهم اجعله لي إماما ونورا

ختم القرآن في العشر الأواخر من رمضان من اللحظات العظيمة التي يشعر بها الإنسان بقربه من الله وانتمائه إليه، فضلًا عن أنّها لحظة روحية عميقة تملأ القلوب بالسكينة والطمأنينة، ولذلك يرغب الكثيرون في معرفة دعاء ختم القرآن الكريم كامل ومكتوب للشعراوي.

دعاء ختم القرآن الكريم كامل ومكتوب للشعراوي

وبخصوص دعاء ختم القرآن الكريم كامل ومكتوب للشعراوي، فإنه ينص على: «اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً، اللهم إنا نحمدك، ونستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق».

ماذا يقال بعد ختم القران في رمضان؟

واستكمالًا للحديث عن دعاء ختم القرآن الكريم كامل ومكتوب للشعراوي: «اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهلٌ أنت أن تُحمد، وأهلٌ أنت أن تُعبد، وأنت على كل شيء قدير، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبتَّ عدونا، وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد والشكر كثيراً كما تعطي كثيراً، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كالذي نقول، وخيراً مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول».

أفضل دعاء لمن ختم القرآن؟

ومن دعاء ختم القرآن الكريم كامل ومكتوب للشعراوي كالتالي: «اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، اللهم أصلح لي ديني الذى هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه».

ماذا نقول عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم؟

وحول الحديث عن دعاء ختم القرآن الكريم كامل ومكتوب للشعراوي، فإنه يجوز للمسلم أن يردد: «اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة، وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق أمنياتي وارفع درجاتي وتقبل صلاتي، واغفر لي خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة».