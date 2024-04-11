القصة الكاملة لأخطاء الشيخ السلكاوي في تلاوة القرآن الكريم.. أوقفته الإذاعة

تصدرت حالة من الجدل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منذ فجر اليوم، وذلك بسبب الأخطاء الفادحة التي وقع فيها القارئ محمد السلكاوي خلال تلاوة قرآن فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقد وصف رواد مواقع التواصل هذه الأخطاء بأنها «فادحة»، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها القارئ نفسه في أخطاء مشابهة، فيما تبين من خلال مراجعة تلاوة قرآن الفجر اليوم أن القارئ قد وقع في 11 خطأ تقريبًا، في التشكيل والنطق ومخارج الحروف.

وقد أثار هذا الأمر استياء الكثير من المستمعين، خاصة وأن الأمر يتعلق بنطق آيات الذكر الحكيم، وليس بنص خطبة أو شرح حديث، وقد اعتبر البعض ما حدث «تحريفًا» و«تلاعبًا» بعلم التجويد ومقامات التلاوة.

تعليق نقيب القراء على واقعة الشيخ السلكاوي

وقال الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، إنّ القارئ محمد حامد السلكاوي، قد ارتكب أخطاء جسيمة في التلاوة أثناء إمامة الناس في صلاة الفجر بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام في ماسبيرو، والذي كان مذاعًا على الهواء.

وأوضح «حشاد» في تصريح لـ«الوطن» أن الأفراد التابعين لإدارة التخطيط الديني بإذاعة القرآن الكريم، قاموا بالتعديل على تلاوة «السلكاوي» نحو ثلاث مرات، متابعًا: «الأشخاص التابعين للتخطيط الديني بيكونوا بيصلوا خلف الإمام ومتابعين في المصحف، أثناء القراء لرد الإمام إذا أخطأ، ولكن الشيخ السلكاوي أخطأ ثلاث مرات، ولم تكن تلاوته سليمة وهو خطأ جسيم لا يغتفر ولا يمكن تقبله».

أول تعليق من الشيخ السلكاوي

وبعد الأخطاء التي وقع فيها الشيخ محمد السلكاوي اليوم في قرآن الفجر، فاجأ الجميع بتعليقه: «كنت مستعدًا تمامًا لقرآن الفجر، ولا أدري ماذا حدث أثناء التلاوة، والأخطاء كانت خارجة عن إرادتي، وأنا استعد جيدًا قبل أي تلاوة، إلا أنّ الخطأ وارد».

أسباب أخطاء الشيخ السلكاوي

وأشار نقيب القراء إلى أنّ تلك المرة ليست الأولى التي يرتكب فيها «السلكاوي» أخطاء أثناء التلاوة، وتمّ إيقافه لمدة 6 أشهر قبل أن يعود مؤخرًا.

وأضاف أنّ تلك الأخطاء المتكررة، حدثت بسبب أن القارئ صحته أصبحت غير ملائمة للإمامة، الأمر الذي جعله يسهو كثيرًا، لافتًا إلى أنّ العقوبة المتوقعة أن يتم إيقافه لمدة 6 أشهر أو سنة.

الإذاعة تتخذ قرارا بشأن القارئ السلكاوي

قررت الإذاعة المصرية وقف التعامل مع الشيخ محمد السلكاوي، نظرًا لما صدر منه من أخطاء في تلاوة قرآن فجر اليوم الخميس.

وأكّد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، في بيان، أنه لا تهاون في مثل هذه الأخطاء، وأن اللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين ستعقد جلسة لاتخاذ إجراءات إقرار عدم صلاحيته، ووقف التعامل معه؛ حيث يتحمل القارئ مسؤولية تلك الأخطاء.

مسيرة من الأخطاء.. قصة القارئ محمد السلكاوي

لا يعد خطأ القارئ محمد السلكاوي في قراءة قرآن فجر اليوم، الأول من نوعه، بل إن القارئ له وقائع مؤثرة يتذكرها الجميع، كان أشهرها:

- الواقعة التي بدر منه فيها حركات غير لائقة أثناء قراءة القرآن الكريم، وعدم إجادته للأحكام التجويدية، وتقرر وقتها من نقابة القراء إيقاف الشيخ السلكاوي، ورفع اسمه من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية، لمدة عام، تبدأ من 21 ديسمبر 2022 وحتى 21 ديسمبر 2023، وبعدها تمّ تخفيض الوقف إلى 6 أشهر.

- وفي واقعة شهيرة نسى القارئ السلكاوي آيات من القرآن خلال شعائر صلاة الجمعة الموافق 29 ديسمبر2023، في بث شعائر صلاة الجمعة، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأوقفته الإذاعة المصرية وقتها عن التلاوة، ورفعت اسمه من خريطة الإذاعات الخارجية والتسجيلات القرآنية لمدة 6 أشهر.