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دراما المتحدة

ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة: لدينا الحق الكامل في تقرير المصير على أرضنا

كتب:

أحمد العانوسي
04:49 م | الخميس 18 أبريل 2024
جلسة مجلس الأمن

جلسة مجلس الأمن

قال ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة، خلال مؤتمر مجلس الأمن، إن فلسطين لديها الحق الكامل في تقرير المصير على أرضها، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى أنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أنه لطالما كان الشعب الفلسطيني ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن له يد فيها.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني لا يزال في حاجة إلى ممارسة حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وأمن وسلام في دولة مستقلة.

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بقلم أحمد العانوسي