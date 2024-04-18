ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة: لدينا الحق الكامل في تقرير المصير على أرضنا

قال ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة، خلال مؤتمر مجلس الأمن، إن فلسطين لديها الحق الكامل في تقرير المصير على أرضها، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى أنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أنه لطالما كان الشعب الفلسطيني ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن له يد فيها.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني لا يزال في حاجة إلى ممارسة حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وأمن وسلام في دولة مستقلة.