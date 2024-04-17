مجلس الأمن يصوت غدًا على مشروع بقبول عضوية «فلسطين» في الأمم المتحدة

صرحت شبكة «سكاي نيوز» عن مصادر دبلوماسية، أنه من المقرر أن يُجري مجلس الأمن الدولي تصويت غدا الخميس، على طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة مستعدة لدعم طلب السلطة الفلسطينية

وذكرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، بأنها لا تروج لمشروع قرار من السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة يطالب بالحصول على عضوية كاملة في المنظمة، مشيرة إلى أن ذلك لن يسهم في تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت جرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في سول، بعد أن سئلت عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لدعم طلب السلطة الفلسطينية للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

ووفقًا لوكالة «فرانس برس»، أفادت مصادر دبلوماسية عديدة بأن مجلس الأمن الدولي سيجري التصويت يوم الخميس على طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

إنشاء دولة فلسطينية مستقلة

وتطرق تقرير من وكالة «رويترز» حول لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تدرس طلب السلطة الفلسطينية للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، إلى أن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى توصية بالإجماع بشأن مدى توافق الطلب مع المعايير.

وفي هذا الشهر، أكدت الولايات المتحدة أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وليس من خلال الجهات الدولية مثل الأمم المتحدة.