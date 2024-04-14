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دراما المتحدة

مندوب روسيا بـ«مجلس الأمن»: حذرنا من عدم إدانة قصف القنصلية الإيرانية في دمشق

كتب:

منى صلاح
11:53 م | الأحد 14 أبريل 2024
فاسيلي نيبينزيا

فاسيلي نيبينزيا

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إنَّ بلاده حذرت حين تم قصف القنصلية الإيرانية في دمشق من عدم إدانة الأمر بمجلس الأمن.

وأضاف فاسيلي نيبينزيا، في تصريحاته التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»: «لو كانت بعثة غربية هي التي هوجمت في دمشق لكان الموقف مختلفا».

وأوضح مندوب روسيا في مجلس الأمن: «الهجوم الإيراني لم يأت من فراغ وجاء نتيجة لعدم تحرك المجلس ردا على هجوم إسرائيل»، مؤكداً: «عدد من أعضاء مجلس الأمن يعتمدون ازدواجية مزعجة في المعايير».

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بقلم منى صلاح