مندوب روسيا بـ«مجلس الأمن»: حذرنا من عدم إدانة قصف القنصلية الإيرانية في دمشق

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إنَّ بلاده حذرت حين تم قصف القنصلية الإيرانية في دمشق من عدم إدانة الأمر بمجلس الأمن.

وأضاف فاسيلي نيبينزيا، في تصريحاته التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»: «لو كانت بعثة غربية هي التي هوجمت في دمشق لكان الموقف مختلفا».

وأوضح مندوب روسيا في مجلس الأمن: «الهجوم الإيراني لم يأت من فراغ وجاء نتيجة لعدم تحرك المجلس ردا على هجوم إسرائيل»، مؤكداً: «عدد من أعضاء مجلس الأمن يعتمدون ازدواجية مزعجة في المعايير».