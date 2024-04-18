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دراما المتحدة

مدبولي: الرئيس السيسي شدد على ضرورة انخفاض الأسعار بشكل جذري

كتب:

منتصر سليمان
05:19 م | الخميس 18 أبريل 2024
المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه على مدار الأسابيع الماضية منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحريك سعر الصرف، وهناك متابعة للموقف على الأرض.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لابد أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة».

وتابع: «وقت عمل الإعلان في فترة قبل إجازة العيد توافقنا مع اتحاد الغرف أن الانخفاضات ستكون في حدود من 15 إلى 20%، وبعد إجازة العيد تبدأ الانخفاضات فى الاستمرار وستصل إلى نحو 30%». 

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