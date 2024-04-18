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دراما المتحدة

رئيس الوزراء: سنتعامل بالقانون مع أي تجاوز أو مخالفة للأسعار

كتب:

منتصر سليمان
05:41 م | الخميس 18 أبريل 2024
المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وجه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التحية لكل الجهات الرقابية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز».

وقال المهندس مصطفى مدبولي، إن الجهات الرقابية تقوم بدور كبير جدًا في هذه المرحلة، كما وجههم بالاستمرار في مراقبة الأسواق.

وتابع: «أي حد ملتزم بيطبق اللي توافقنا عليه معندناش أي مشكلة، بالعكس، إحنا بنشجع وبندعم كل الغرف والمصانع والتجار اللي بيلتزموا باللي توافقنا عليه، لكن أي خروج عما توافقنا عليه لازم يقابل بمنتهى الشدة والحزم؛ عشان ندي رسالة إن الدولة ورقابة الدولة موجودة، وهو ما توافقنا عليه وطلبته من كل الجهات الرقابية، أنها تستمر الفترة المقبلة في مراقبة ومتابعة الأسواق، وأي نوع من التجاوز أو مخالفة يكون هناك تعامل معها في إطار القانون». 

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بقلم منتصر سليمان