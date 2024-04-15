تراجع أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم.. أهمها السكر والزيت

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الاثنين 15-4- 2024 في عدد من الأسواق المحلية، انخفاضًا للعديد من الأنواع المختلفة، أهمها الزيت والسكر والأرز والفول والشاي، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار السلع الغذائية

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار السلع الغذائية التي تراجعت أسعارها اليوم الاثنين 15-4- 2024، بحسب بوابة التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الأرز السائب

وبحسب البوابة، فإن أسعار الأرز السائب شهدت اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، تراجعًا طفيفًا بنحو 0.29%، فيما سجل متوسط سعر السلعة نحو 31 جنيهًا للكيلو.

تراجع أسعار الفول الصحيح السائب

وبحسب البوابة، فإن أسعار الفول الصحيح السائب شهدت اليوم الإثنين ، تراجعًا، فيما تراجع السعر بنحو 2.43% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 48.64 جنيهًا للكيلو.

تراجع أسعار السكر اليوم

وأوضحت البوابة، أن أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق المحلية سجلت نحو 40.84 جنيهًا للكيلو، بتراجع 4.22%، بينما يباع السكر في المنافذ والمعارض بـ27 جنيهًا للكيلو.

تراجع أسعار الشاي

وبحسب البوابة، فإن أسعار الشاي شهدت اليوم الإثنين، تراجعًا بشكل طفيف، فيما تراجع السعر بنحو 1.13% للكيلو، ليسجل متوسط سعر العبوة 40 جرامًا نحو 11.36 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار زيت عباد الشمس

وبحسب البوابة، فإن أسعار زيت عباد الشمس شهدت اليوم الإثنين ، تراجعًا ملحوظًا، وتراجع السعر بنحو 5.46 % للتر، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 92.48 جنيه للكيلو.