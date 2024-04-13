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دراما المتحدة

«الغرف التجارية»: انخفاض أسعار السلع الأساسية 30% وهناك وفرة في المعروض

كتب:

شريف سليمان
11:37 م | السبت 13 أبريل 2024
الطعمية

الطعمية

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنّ الانخفاضات في أسعار السلع مستمرة، موضحًا: «منذ لقاء رئيس الوزراء وحتى اليوم شهدنا انخفاضات تجاوزت 20% على سلع كثيرة».

وأضاف عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»: «الانخفاضات بلغت نسبتها 30% على أسعار سلع مثل القمح والمكرونة، والانخفاضات ستستمر في الأسابيع المقبلة، والأهم من الانخفاضات أن لدينا وفرة في السلع كافة، وبدأت المنافسة بين كل المنتجين».

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: «السلع الأساسية كلها انخفضت بنسبة تجاوزت 20%، والفول والعدس 25%، والزيت 30%، ومعظم السلع الأساسية مثل المكرونة والدقيقة والأرز، وهناك انخفاضات تجاوزت 20% قبل العيد، وبعد إجازة العيد ستستمر الانخفاضات بنسب أعلى وستستمر لأسابيع متواصلة بسبب استمرار آليات السوق والإفراجات وكذا استقرار سعر الدولار».

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بقلم شريف سليمان