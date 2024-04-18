أضرار تناول الموز على معدة فارغة.. يرفع سكر الدم ويصيبك بالانتفاخ

عادة خاطئة يفعلها محبي فاكهة الموز، تحول دون الاستفادة من فوائده الكثيرة، وقد تسبب أضرارا كبيرة لعشاق هذه الفاكهة، وتتمثل في تناوله على معدة فارغة.

ونستعرض في التقرير التالي، أضرار تناول فاكهة الموز على معدة فارغة، وفق ما أوضحته الدكتورة جينيفر ماينج، أخصائية التغذية في مدينة نيويورك، في تقرير نشرته صحيفة wellandgood.

العناصر الغذائية الموجودة في الموز

العديد من العناصر الغذائية يحتوي عليها الموز، الغني بنسبة عالية من البوتاسيوم، وهو أحد الأملاح الضرورية لوظائف الجسد خاصة توازن الماء وضغط الدم والهضم وحتى تقلص العضلات، وبحسب «جينيفر» يعتبر الموز وجبة خفيفة بشكل خاص للأشخاص المهتمين بالصحة واللياقة البدنية.

أضرار تناول الموز على الريق

على الرغم من الفوائد العديدة التي يحتوي عليها الموز ويمد بها للجسد، إلا أن له أضرار وذلك في حال تناوله على معدة فارغة، خاصة أن نسبة السكر في الدم تزداد بشكل طبيعي في الصباح وإذا لم يكن الشخص مصابًا بمرض السكر، فسوف ينتج الجسم المزيد من الأنسولين لموازنة نسبة السكر في الدم لديه، ولهذا السبب، فإن تناول الموز في الصباح ليس أفضل وقت لتناول نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة والأطعمة منخفضة الألياف.

وبحسب ما أوضحه الدكتور سعيد شريف، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، تناول الموز على الريق يتسبب في حدوث بعض المشكلات بالجهاز الهضمي، مثل: الغازات، والنفخة، كما قد تعمل على منع امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل «الكالسيوم، والحديد»، وذلك لاحتوائه على الألياف.

الألياف تؤثر على الجسد

هناك العديد من الألياف التي تؤثر على الجسد، ومنها البكتين الذي يحتوي عليه الموز، وفي حال تناوله على معدة فارغة تعمل على سحب الماء من الأمعاء ما يزيد من حالة الإمساك سوءًا؛ في حال الإصابة به.

ولمحبي تناول الموز على معدة فارغة لابد من إقرانه ببعض الأطعمة الأخرى، الغنية بالألياف والبروتين، وذلك لأنها تساعد في إبطاء امتصاص السكر في الجسم، ما يمنع حدوث ارتفاعات وانهيارات حادة في سكر الدم.