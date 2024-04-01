طريقة سحرية للحفاظ على الموز طازجا لمدة 14 يوما.. مش هيسود تاني

الموز من الفواكه المفضلة للكبار والصغار، لكن قد يكون من الصعب الحفاظ على نضجه لأيام، إذ يعاني كثيرون من تحول لونه إلى الأسود بعد يومين، وربما بعد يوم واحد من الشراء، مع تساؤلات عن طريقة لإبقائه طازجا لفترات أطول، خاصةً أنه إذا لم يخزن بشكل صحيح، يمكن أن ينضج سريعا، ومن ثم يكون من الصعب أكله.

ويستمتع البعض بطعم الموز الناضج، لكن بالنسبة لكثيرين، فإنه بمجرد أن يتحول لونه إلى البني، يصبح غير صالح للأكل، إلا أن صحيفة «Express»، كشفت حيلة سحرية لإطالة عمر الموز، بعيدا عن الطريقة المعتادة بتغليفه بالبلاستيك، وهي طريقة باستخدام الماء.

طريقة للحفاظ على الموز 14 يوما

«هناك طريقة بسيطة ورخيصة لجعل الموز يدوم لفترة أطول، وهي غمر نهاية الساق في الماء، حيث يصل عمره في هذه الحالة لمدة 10 إلى 14 يومًا، بدلاً من قضاء 3 أو 4 أيام في وعاء الفاكهة بمفرده أو على خطاف الموز»، هكذا أوضح التقرير.

كيف يستخدم الماء لحفظ الموز أسبوعين؟

إذا اشتريت الموز باللون الأخضر، واستخدمت طريقة الماء، يمكن أن تستمر صلاحيته لمدة تصل إلى 15 يومًا، ومع ذلك، إذا لم يناسبك حل التخزين هذا، فإن الطريقة الموثوقة هي استخدام ورق التغليف، بحسب التقرير.

التقرير أكد أن ظهور بعض النقاط السوداء على القشور، لن تحدث إلا بعد مرور أيام طويلة، من تلك الطريقة المستخدمة، مع بقاء الموز طازج أيضا.