سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-4-2024 في البنوك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 19-4-2024، استقرارا في مختلف البنوك المصرية، عند مستوى 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لتحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية وخلال التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.86 جنيه للشراء، فيما سجل 12.90 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك مصر 12.92 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12.90 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة عند 12.85 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي cib.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.94 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعية 12.91 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.