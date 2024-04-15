آخر تحديث.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين في البنوك

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم الاثنين 15-4-2024، مقابل الجنيه المصري، استقرارا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفي، خلال ختام التعاملات المسائية، مسجلًا نحو 12.88 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات في بنك مصر.

سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم، في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.88 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك cib

سجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.60 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، في بنك cib.

وسجّل سعر الريال السعودي اليوم 12.65 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي اليوم 12.72 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجّل سعر الريال السعودي اليوم 12.67 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.