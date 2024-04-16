سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في البنوك

سجل سعر صرف الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 16-4-2024، أمام الجنيه المصري استقرارًا في مختلف البنوك، عند مستوى 12.67 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لتحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.67 جنيه للشراء، فيما سجل 12.71 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.65 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.61 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.70 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.67 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.