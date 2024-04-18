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دراما المتحدة

مندوب الجزائر بمجلس الأمن: هناك مخطط إسرائيلي للقضاء على الدولة الفلسطينية

كتب:

أحمد العانوسي
06:53 م | الخميس 18 أبريل 2024
مندوب الجزائر بمجلس الأمن

مندوب الجزائر بمجلس الأمن

أكد مندوب الجزائر بمجلس الأمن، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الأمن بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وجود مخطط إسرائيلي لتجسيد مشروع إسرائيل الكبرى للقضاء على مقومات الدولة الفلسطينية والهدم التدريجي الذي يطول أركانها وركائزها.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف شغل المجموعة الدولية عن القضية الفلسطينية ومحاولة اختلاق صراعات إقليمية جديدة، مؤكدًا الرئيس تبون وجه في جلسة الجمعية العامة بالدعوة لقبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة.

وأوضح أن حل الدولتين يواجه خطرا مميتا وإنقاذه يتحقق بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، منوهًا بأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة تحافظ على ركائز ومقومات الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وتابع: «عضوية فلسطين في الأمم المتحدة تعمل على إرساء أولى خطوات إحياء مسار السلام على أسس سليمة».

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بقلم أحمد العانوسي