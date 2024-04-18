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دراما المتحدة

مندوب روسيا بمجلس الأمن: أمريكا تعترض على كل تحرك يهدف لوقف العنف في غزة

كتب:

أحمد العانوسي
06:59 م | الخميس 18 أبريل 2024
مندوب روسيا لدى مجلس الأمن

مندوب روسيا لدى مجلس الأمن

قال مندوب روسيا بمجلس الأمن، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في قطاع غزة، إن الولايات المتحدة تعترض على كل مشروع قرار يهدف إلى وقف العنف في غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتهم موسكو باستخدام حق النقض والحقيقة أننا نستخدمه لمنع واشنطن من فرض قرارات غير مسؤولة.

مجلس الأمن لم يبذل جهودا لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار

وأشار إلى أن المجلس لم يبذل جهودا جماعية حقيقية لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، منوهًا  بأن الشرق الأوسط على شفا الهاوية جراء التصعيد الإقليمي في المنطقة.

وقال إن مندوب إسرائيل وصف المجلس بأنه مجلس مروع وشكك في قراراته ولم يذكر أن إسرائيل لم تلتزم شروط الأمم المتحدة، موضحًا أنه يجب إحالة مسألة عضوية فلسطين بالأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية والبت فيها، ومتابعًا: «ملتزمون بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة».

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