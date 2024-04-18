مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: نؤيد حل الدولتين ونتطلع إلى دولة فلسطينية مستقلة

قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في قطاع غزة، إن بريطانيا تدين الهجوم الإيراني غير المسبوق ضد إسرائيل، مشيرةً إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل لن يحقق السلام في المنطقة.

يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة

وأضافت أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة والسماح بإدخال المساعدات والإفراج عن المحتجزين، متابعة: «نواصل التركيز على إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة».

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة زادت المساعدات إلى قطاع غزة ثلاثة أضعاف خلال العام الحالي، كما أن المملكة المتحدة تؤيد حل الدولتين وتتطلع إلى دولة فلسطينية مستقلة.

يجب تشكيل حكومة فلسطينية جديدة

ونوهت إلى أنه يجب تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في غزة والضفة الغربية مصحوبة بحزمة دعم دولية، مؤكدة أنه يجب العمل على أفق سياسي يحمل مصداقية كاملة نحو حل الدولتين.