أزمتان في وجه الأهلي قبل موقعة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

أقل من 48 ساعة تفصل الأهلي عن مواجهة حاسمة أمام مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يسعى خلالها المارد الأحمر لمصالحة جماهيره بعد خسارة القمة أمام الزمالك في الدوري، والعودة بنتيجة إيجابية قبل موقعة القاهرة في الإياب.

أزمتان وجد الأهلي نفسه وجها لوجه أمامهما، قبل ساعات من المواجهة القارية المرتقبة، التي اضطرته للخروج ببيان رسمي منذ قليل لحل واحدة منهما.

أزمتان تهددان الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

الأزمة الأولى هي الزحام الشديد في الطريق الوحيد المؤدي لملعب تدريب الفريق، ما جعله يتأخر عن أداء حصته التدريبية اليوم، وهو ما يخشى تكراره غدا في التدريب الأخير والرئيسي للمباراة، ما جعله يخاطب الاتحاد الإفريقي «كاف» لمخاطبة نادي مازيمبي لتيسير ذهابه وعودته من الملعب.

طقس غير مستقر بالكونغو قبل مواجهة الأهلي ومازيمبي

الأزمة الثانية هي الحالة الجوية غير المستقرة في الكونغو، وتحديدا المنتظرة خلال موعد المباراة المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، وهو الموعد الذي سيشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة هناك وتصل إلى 36 مئوية، فضلا عن احتمالية سقوط أمطار بنسبة 30%.

الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر يأمل في الخروج من حالة الحزن التي يعيشها نادي القرن بعد خسارة 3 نقاط أمام الزمالك، بهدفين لهدف، وتحقيق نتيجة إيجابية في دوري الأبطال والاقتراب خطوة من النجمة القارية رقم 12 في تاريخه.