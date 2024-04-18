حكاية «ميحا» من «التالتة شمال» لقيادة الأهلي إلى كأس العالم.. حلم تحقق

الأحلام بلا حدود لا يحققها سوى الطموح والسعي، هكذا اتخذ محمد إبراهيم حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي هذه الفكرة سبيلًا له للوصول إلى حلمه الأكبر، بارتداء قميص ناديه المفضل الذي طالما زحف خلفه لمؤازرته في المدرجات.

من التالتة شمال، مدرج جماهير الأهلي الرسمي، كانت البداية، إذ كان محمد إبراهيم الشهير بـ«ميحا» يقف كتفًا بكتف مع آلاف المشجعين، حاملًا علم «المارد الأحمر» هاتفًا باسمه في المدرجات، قبل أن يتحول حلمه إلى حقيقة، ويجد نفسه واحدًا ضمن كتيبة النادي، يدافع عن ألوانه، ويقوده لمنصّات التتويج.

قاد الأهلي إلى كأس العالم لليد.. من هو محمد إبراهيم؟

في عام 2022، وجد محمد إبراهيم، الذي لعب لنادي المعادي قبل أن يخوض رحلة احتراف قصيرة في التشيك، نفسه لاعبا ضمن صفوف المارد الأحمر، ليحجز مكانا أساسيا في حراسة عرين الفريق ويكون سدا منيعا، بعدما نجح في تعويض غياب حارس مرمى الفريق عبدالرحمن حميد الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي؛ ليؤكد المقولة الشهيرة «الأهلي بمن حضر».

محمد إبراهيم يقود الأهلي للتتويج بالسوبر الإفريقي

وفي الجزائر وخلال مواجهة الغريم التقليدي الزمالك، في نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد، كان «ميحا» حاضرًا في الموعد، ليسجل مستوى متميزًا خلال اللقاء، ويقود المارد الأحمر للفوز، وحصد اللقب للمرة الثالثة تواليًا، ومعه بطاقة التأهل لكأس العالم الأندية «السوبر جلوب».

«مشجع، حالم، والآن بطل»، بهذه الكلمات وثق محمد إبراهيم لحظة قيادته للأهلي للتتويج باللقب القاري في كرة اليد، من خلال نشر صوره قبل انتقاله للقلعة الحمراء، حين كان مشجعا مهووسا بالنادي الأحمر، وصولا إلى وقوفه على منصة التتويج الأهم في القارة السمراء وهو يرتدي شعار الأهلي وألوانه.