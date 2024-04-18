مفاجأة تهدد بتغيير موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في إفريقيا.. ما السبب؟

مع حلول فصل الصيف، يطل علينا «التوقيت الصيفي» الضيف السنوي المعتاد، حاملاً معه تغييرات على الأصعدة كافة، ليتم تقديم موعد الفعاليات المختلفة لمدة 60 دقيقة، لذلك عليك ضبط ساعتك، بداية من 26 أبريل الجاري، من أجل مواكبة الأحداث في وقتها المجدد، والتي سيكون بينها مباراة الأهلي ومازيمبي، التي ستقام في ذلك التاريخ.. فهل يتأثر موعدها؟

هل يتغير موعد مباراة الأهلي ومازيمبي؟

على مدار السنوات المنقضية، كانت مواعيد المباريات التي تقام بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي أو الشتوي، تتغير وفقًا للتعديلات التي تطرأ على التوقيت داخل البلاد، لذلك ستكون مباراة الأهلي أمام مازيمبي، التي ستقام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ضمن الأحداث المهددة بتعديل موعدها مثلما يحدث كل عام.

ما علاقة التوقيت الصيفي بتغيير موعد مباراة الأهلي ومازيمبي؟

بحسب مصدر داخل الأهلي، في حديثه لـ «الوطن»، فإن التوقيت الصيفي قد يتسبب في تغيير موعد مباراة الأهلي ومازيمبي، المقرر إقامتها يوم 26 من شهر أبريل الجاري، وذلك وفقًا للمتعارف عليه كل عام، لكن السبب الوحيد الذي قد يمنع تطبيق التعديل على موعد المباراة، وتقديمها لمدة ساعة، سيكون تقديم طلب من قبل إدارة الأهلي، بإقامة المباراة في التاسعة مساء، حتى بعد تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، وتطبيق التوقيت الصيفي.

الأهلي سيكون على موعد مع مواجهة مازيمبي يومي 20 و26 من شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار مباراتي الذهاب والإياب، من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، مع حلول يوم 26 من شهر أبريل الجاري، بعدما حددت الحكومة تطبيق التوقيت الصيفي، على أن يتم تطبيقها في منتصف ليل الجمعة، على أن يستمر حتى يوم 28 من شهر أكتوبر المقبل.