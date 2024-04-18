وحش غريب يهدد باختفاء سفينة تيتانيك من قاع المحيط.. ماذا سيحدث؟

في أبريل من كل عام، تعود إلى الذاكرة أشهر حادث بحري على الإطلاق «مأساة سفينة تيتانيك» الشهيرة، والتي غرقت بالكامل في أبريل 1912، وظل غرقها لغزا نظرا لاختفائها عن الأنظار لعقود على مسافة 4000 متر تحت سطح البحر، ورغم الضغط الهائل والمياه، لا تزال السفينة في مكانها.

خلال رحلته إلى حطام سفينة تيتانيك، كشف الأمريكي مايكل جيلين لـ«الوطن»، وهو أول صحفي يزور حطام السفينة الشهيرة، أن العديد من معدن «تيتانيك» تعرض للتآكل بواسطة بكتيريا تسمى هالوموناس، وهو نوع من البكتيريا يعيش في أعماق المحيط.

ما هي بكتيريا الهالوموناس؟

بكتيريا «الهالوموناس» هو جنس من البكتيريا المحبة للملوحة، تنمو في الأماكن التي تحتوي على نسبة عالية من كلوريد الصوديوم، ولا تتواجد إلا في أعمق نقطة من قاع البحر.

موعد اختفاء سفينة تيتانيك

«جيلين» قال لـ«الوطن»، إن موعد اختفاء والتهام سفينة تيتانيك بالكامل من المحتمل أن يكون في عام 2030، - أي بعد 6 سنوات - ومن المستحيل أن تظل كما هي نتيجة البكتيريا التي تتغذى عليها وأيضًا ضغط المياه أسفل قاع المحيط، وفقًا لحديثه مع بعض العلماء، والأبحاث التي قام بها.

غرق سفينة تيتانيك

وغرقت سفينة تيتانيك الشهيرة يوم 15 أبريل عام 1912، وكانت تُعرف حينها بـ«الأضخم»، كما سماها البعض «غير القابلة للغرق»، لكن الجبل الجليدي، وفقًا للروايات، كان سببًا في غرقها بالكامل، وراح ضحيتها أكثر من 1500 شخص كانوا على متنها، في الكارثة المحفورة في الأذهان لأكثر من قرن من الزمان.

وكانت السفينة الفاخرة تحتوي على العديد من الغرف «5 نجوم» مُجهزة بأفخم أنواع الأثاث وكافة أساليب الراحة لركابها، الذين هاجروا من بريطانيا وأيرلندا وأماكن أخرى في أنحاء أوروبا، للبحث عن حياة جديدة في أمريكا، فالسفينة كانت سترسو في نيويورك، ليبدأ ركابها حياتهم الجديدة.