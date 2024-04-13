في ذكرى غرقها.. «الوطن» تنشر صورا نادرة من داخل سفينة تيتانيك

تحل خلال ساعات الذكرى الـ112 لغرق سفينة تيتانيك الشهيرة، والتي عُرفت حينها بـ«الأضخم»، كما سماها البعض «غير القابلة للغرق»، لكن الجبل الجليدي، وفقًا للروايات، كان سببًا في غرقها بالكامل، وراح ضحيتها أكثر من 1200 شخص كانوا على متنها، في الكارثة المحفورة في الأذهان لأكثر من قرن من الزمان.

وأفرجت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية البريطانية عن صورة نادرة للسفينة تيتانيك من الداخل، تنشرها «الوطن» في تغطية مستمرة لذكرى غرقها، كأشهر حادثة بحرية في التاريخ.

واحتوت السفينة الفاخرة على العديد من الغرف «5 نجوم» مُجهزة بأفخم أنواع الأثاث وكافة أساليب الراحة لركابها، الذين هاجروا من بريطانيا وأيرلندا وأماكن أخرى في أنحاء أوروبا، للبحث عن حياة جديدة في أمريكا، فالسفينة كانت سترسو في نيويورك، ليبدأ ركابها حياتهم الجديدة.

وفي الصورة التالية، قائمة طعام مقدمة لركاب الدرجة الأولى، ومجموعة من المفاتيح التي استخدمها أحد أفراد طاقم تيتانيك، واسمه صامويل هيمنج، لفتح الباب الذي تم وضع فوانيس قارب النجاة فيه.

نداء استغاثة من قبطان السفينة

وفي الصورة المرفقة أيضًا، الرسالة المرسلة من تيتانيك، يطلب فيها قبطان السفينة المساعدة في الموقع 41.46 شمالًا و50.14 غربًا عندما اصطدمت بالجبل الجليدي.

فصول دراسية على متن تيتانيك

وتم تصميم فصول دراسية على متن سفينة تيتانيك خصيصًا لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة المزدهرة في أمريكا، ويظهر في الصورة أم تذاكر لطفلها.

تم تصميم تيتانيك لحمل ما يصل إلى 3300 شخص

وفي الصورة التالية، قائمة بأسماء بعض الركاب الذين توفوا بعد غرقها.

64 قارب نجاة

وكان على متن سفينة تيتانيك 64 قارب نجاة، والصورة المرفقة هي لأحد القوارب بعد أن حمل بعض الناجين.

رسالة من ناجية

والصورة التالية، هي رسالة كتبتها ناجية من سفينة تيتانيك اسمها لورا مابيل فرانكاتيلي، تحكي فيها روايتها عن غرق السفينة.

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