روسيا تخطط لاغتيال الرئيس الأوكراني زيلينسكي.. وبولندا تعتقل مشتبه به

اعتقلت السلطات البولندية رجلًا، يشبته أنه تواصل مع أجهزة الاستخبارات الروسية، بشأن التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في أعقاب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لعامها الثاني.

ووقع الرجل في قبضة السلطات البولندية، وبدورها أعلنت النيابة العامة في كل من كييف ووارسو، أن المشتبه به تواصل مع الاستخبارات الروسية، من أجل تنفيذ خطة اغتيال الرئيس الأوكراني، بحسب وكالة فرانس برس.

نقل معلومات أمنية

مكتب المدعي الوطني البولندي، قال في بيان إن الرجل، الذي عرف باسم باول ك، بموجب قوانين الخصوصية البولندية، متهم بتنفيذ خطط والتحضير لنقل معلومات أمنية بمطار هام في أوكرانيا إلى عملاء روس.

القصة المثيرة لم تنته عند هذا فحسب، بل كان الرجل يسعى للاتصال بروس مشاركين بكل مباشر في الحرب الروسية الأوكرانية، وكان من المتوقع أن ينقل معلومات مفصلة عن مطار رزيسز ياسيونكا في جنوب شرق بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وهو بوابة الإمدادات العسكرية والإنسانية الدولية لأوكرانيا، ويسافر عبره القادة والسياسيين داخل وخارج أوكرانيا، من بينهم «زيلينسكي» ويخضع لسيطرة القوات الأمريكية.

يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات

وأوضح مكتب المدعي الوطني البولندي، أنه في حالة تم إدانة «باول»، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات، كما كشف أيضًا أن الاعتقال جاء نتيجة التعاون الوثيق مع المدعين العامين وأجهزة الأمن في أوكرانيا، الذين أبلغوهم وقدموا أدلة حاسمة، وقالوا إن القضية تتطور.