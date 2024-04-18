«القاهرة الإخبارية»: زيلينسكي يعلن نفاد مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الجوي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «أوكرانيا بلا صواريخ بسبب أمريكا.. زيلينسكي يشكو»، مشيرة إلى شكوى الرئيس الأوكراني زيلينسكي في أحدث تصريحاته الإعلامية، من أنّ بلاده بلا أي صواريخ تؤهلها للدفاع الجوي واللوم الرئيسي في ذلك يقع على الولايات المتحدة الأمريكية.

نفاد مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الجوي

وأشار الرئيس الأوكراني إلى نفاد مخزون بلاده من صواريخ الدفاع الجوي، لا سيما بعد نجاح القوات الروسية في تدمير محطة للطاقة الحرارية تقع على مقربة من العاصمة كييف.

إحجام أمريكا عن مساعدة أوكرانيا

وألقى زيلينسكي باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أحجمت عن تقديم المساعدة المواتية لأوكرانيا التي كان من شأنها أنّ تحول دون وقوع هذه الكوارث.

ولم تتلقَ أوكرانيا مساعدات أمريكية مؤثرة منذ ديسمبر العام الماضي، وفي مارس المنقضي حصلت كييف على حزمة مساعدات صغيرة بقيمة 300 مليون دولار، لكن المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون أكدوا أن هذه الحزمة كانت غير كافية.