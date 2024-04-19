بعد إصابة محمد أبو جبل.. ما أسباب الرباط الصليبي وأعراضه؟

تعرض حارس مرمى الفريق الأول بنادي البنك الأهلي، محمد أبو جبل إلى قطع في الرباط الصليبي، وسيتم عمل أشعة رنين له خلال الـ48 ساعة المقبلة للتأكد من الإصابة، وذلك وفقا لما أعلنه اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة النادي.

توجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث قطع أو تمزق في الرباط الصليبي، كما حدث مع محمد أبو جبل والتي قدمها موقع «مايو كلينك» ويمكن استعراضها في التقرير التالي:

أسباب الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي

الرباط الصليبي هو أحد الأربطة النسيجية القوية، التي تربط عظمة الفخذ بقصبة الساق، وتحدث بشكل أكبر في أثناء ممارسة الرياضة، خاصة تلك التي تتطلب توقف مُفاجئ أو تغيرات في اتجاه القفز والهبوط منها كرة القدم، مثل ما حدث مع حارس المرمى محمد أبو جبل، وتأتي أسباب الإصابة عند ممارسة الرياضة في الحالات التالية:

التباطُؤ فجأة وتغيير الاتجاه.

الاستدارة مع تثبيت القدمين على الأرض بإحكام.

الهبوط برعونة بعد القفز.

التوقف فجأة

تلقي ضربة مباشرة في الركبة أو اصطدامها، مثل العرقلة أثناء لعب كرة القدم.

الأعراض

أما فيما يتعلق بالأعراض التي قد يشعر بها الفرد، وتشير إلى إصابته بتمزق في الرباط الصليبي تأتي كالتالي:

صوت فرقعة مرتفع في الركبة

ألم شديد وعدم القدرة على مواصلة النشاط

وجود تورم سريع في منطقة الركبة

فقدان الحركة

الشعور بعدم الاتزان بشكل مفاجئ.

ومن جانبه أشار الدكتور وليد محمود أخصائي جراحة العظام بمستشفى النجيلة المركزي في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن إصابة الرباط الصليبي تحدث في حالة تعرض الرباط للشد بقوة، الأمر الذي يجعله غير قادرا على مقاومة تلك القوة فيتعرض للقطع أو التمزق، أو في حالة حدوث التحام للاعب مع الخصم، أو نتيجة دوران اللاعب ربما مثل ما حدث مع محمد أبو جبل بقوة جسمه الذاتية لحظة الجري أو حين التوقف والدوران بشكل مفاجىء.