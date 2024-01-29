مفاجأة بشأن زجاجة محمد أبو جبل.. ماذا كتب عليها؟

لقاء حاسم بين منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، انتهى بفوز الأخير بركلات الجزاء، ليودع المنتخب الوطني النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، وفي اللقطات الأخيرة من المباراة، سلطت الكاميرات الضوء على زجاجة مياه محمد أبو جبل حارس المنتخب المصري، فماذا كتب عليها؟

لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر بها، أبو جبل بزجاجة المياه، إذ ظهر بها في فعالية النسخة الماضية لكأس الأمم الإفريقية أمام الكاميرون، لتصبح وسيلة أبو جبل في تأهل الفراعنة حينها، ليشغل بال الكثيرين لكنها خيبت آماله في مباراة مصر أمام الكونغو.

ماذا كتب على زجاجة أبو جبل

حقيقة الزجاجة كشفها صحفي غاني يدعى صادق آدامز، في وقت سابق، حين قال إنه يدون فيها أسماء اللاعبين، والزوايا التي يسدد فيها كل لاعب على حده، الأمر الذي يسهل على حارس المرمى التأهب جيدا لركلات الجزاء، والعمل على تفاديها قدر الإمكان، وتقليل فرصة إحراز الأهداف.

واقترح الصحفي الغاني، وضع تلك الزجاجة في أحد المتاحف التي تنتمي للاتحاد الإفريقي، خاصةً بعد تألق «أبو جبل» اللافت في البطولة بشكل عام، وركلات الترجيح خاصة؛ إذ أنه كان سببا رئيسيا في تأهل الفراعنة خلال فعالية النسخة الماضية لكأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت في الكاميرون، والتي قادت الفراعنة في التأهل لنهائي البطولة، وتخطي عمالقة القارة الإفريقية من بوابة ركلات الجزاء بفضل تميمة الحظ زجاجة أبو جبل.