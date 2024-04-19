وكالة أنباء فارس الإيرانية: سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي

أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نبأ سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الوكالة إلى حدوث اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية بطهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

أكدت وسائل إعلام سورية، سماع دوي انفجارات في مناطق محافظة السويداء الجنوبية على إثر غارات إسرائيلية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن قائد بالحرس الثوري الإيراني، أنه إذا تجرأت إسرائيل على ضرب مواقعهم النووية فسنرد بالتأكيد.

وأشار إلى استعداده لإطلاق صواريخ قوية لتدمير أهداف محددة في إسرائيل، منوهًا إلى أن المواقع النووية الإيرانية في أمان تام وسط التهديدات الإسرائيلية.