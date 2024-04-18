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دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران

كتب:

منار مجدي
03:52 م | الخميس 18 أبريل 2024
هجوم إيران على إسرائيل

هجوم إيران على إسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تشمل 13 كيانًا.

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بقلم منار مجدي