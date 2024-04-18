«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران كتب: منار مجدي 03:52 م | الخميس 18 أبريل 2024 هجوم إيران على إسرائيل أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران تشمل 13 كيانًا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: بايدن يؤكد فرض عقوبات جديدة على إيران «القاهرة الإخبارية»: الحرس الثوري يهدد بمراجعة عقيدة إيران النووية أستاذ في العلوم السياسية: هجوم إيران مسرحية استفادت منها إسرائيل مسؤول أمريكي: الرد الإسرائيلي على إيران سيكون عقب عيد الفصح اليهودي بريطانيا إيران القاهرة الإخبارية بقلم منار مجدي