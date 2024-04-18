إيران تحذر من ضرب جيش الاحتلال لمواقعها النووية.. والأقمار الصناعية تفضح إسرائيل

بعد أيام من الضربة الإيرانية ضد إسرائيل السبت الماضي والتي استهدفت مناطق إسرئيلية بصواريخ كروز ومسيرات، كشفت صحيفتا معاريف وهآرتس العبرية تفاصيل جديدة بشأن استهداف مفاعل ديمونة النووي.

وكشفت الصحيفتان أن نسبة اعتراض الهجوم الإيراني وصلت إلى 84% وليس كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري إنها 99%، في حين أكد إصابة مفاعل ديمونة النووي، كانت طفيفة وفقًا لـ«معاريف».

صور الأقمار الصناعية تظهر استهداف المفاعل النووي

وأرفقت الصحف الإسرائيلية أيضًا صورًا للأقمار الصناعية، والتي بدورها أظهرت إصابات ضربت مبنى مفاعل ديمونة النووي في النقب، وأيضًا كشفت عن وجود إصابتين في محيط المفاعل.

إيران تحذر

وحذر الحرس الثوري الإيراني في بيان من محاولة إسرائيل ضرب المواقع النووية الإيرانية، قائلة إنهم «سيردون بالتأكيد».

وقال قائد فيلق الحماية والأمن للمراكز النووية الإيرانية، إن المواقع النووية الإسرائيلية تحت الأعين، وإيران لديها القدرة الكاملة لإطلاق الصواريخ لتدميرها، مشيرًا إلى أن المراكز النووية الإيرانية في البلاد آمنة تمامًا، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي قال إن إسرائيل تراجعت في اللحظات الأخيرة عن شن هجومي ضد إيران يوم الاثنين الماضي ردًا على الضربات الإيرانية السبت الماضي، في حين قالت وسائل إعلام أمريكية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي فكرت في ضرب إيران مرتين الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت.