عاجل: إسرائيل ترد على إيران بإطلاق الصواريخ.. اشتباكات وسماع دوي انفجارات في مطار أصفهان

أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن إسرائيل ترد على إيران، منوهة إلى إصابة صواريخ إسرائيلية مواقع في إيران، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نبأ سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي، منوهة إلى حدوث اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية بطهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نبأ سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الوكالة إلى حدوث اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية بطهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

أكدت وسائل إعلام سورية، سماع دوي انفجارات في مناطق محافظة السويداء الجنوبية على إثر غارات إسرائيلية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت وكالة أنباء رويترز، أن إيران علقت رحلاتها الجوية فوق عدة مدن، كما تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في محافظة أصفهان الإيرانية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني، إلى وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد، كما أكدت وسائل إعلام أمريكية، إصابة مواقع في إيران بصواريخ إسرائيلية.

أكدت وكالة مهر الإيرانية، إلغاء الرحلات الدولية بمطار الخميني بطهران الإيرانية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت وكالة أنباء رويترز، أن إيران علقت رحلاتها الجوية فوق عدة مدن، كما تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في محافظة أصفهان الإيرانية.

أشارت وكالة ايسنا الإيرانية، إلى تعليق الرحلات الجوية إلى مهرآباد، كما نوهت إلى تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات عدة بالبلاد، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».