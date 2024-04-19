الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر 3 مسيرات إسرائيلية

في عملية محدودة نفذ الاحتلال الإسرائيلي هجوماً جويًا بعدد من المسيرات في العمق الإيراني، خاصة في مدينة أصفهان، وذلك في جولة تصعيد جديدة بين البلدين، بعد هجوم تل أبيب على القنصلية الإيرانية في دمشق، ورد طهران بمسيرات وصواريخ استهدفت دولة الاحتلال منذ أيام.

إيران تصد هجوم إسرائيل على أراضيها

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الدفاعات الجوية الإيرانية دمرت ثلاث مسيرات في سماء أصفهان، وذلك في إطار صد الهجوم الإسرائيلي.

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وكالة الفضاء الإيرانية، تمكن الدفاعات الجوية إسقاط عدة مسيرات للاحتلال الإسرائيلي، وقال: «ما حدث هو محاولة فاشلة ومهينة للطيران الإسرائيلي»، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين تضرر قاعدة عسكرية إيرانية في مدينة أصفهان جراء الهجوم الإسرائيلي.

وفي سياق متصل أشارت وكالة الفضاء الإيرانية إلى أن دوي الإنفجارات التي تسمع حالياً ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية للهجوم الإسرائيلي.

إسرائيل لم تتبنى الهجوم

وتطبيقا لسياسة الغموض التي تتعامل بها إسرائيل تجاه إيران، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه لا تعليق رسمي حكومي على الهجوم في إيران، مشيرة إلى أنه تم استهداف قاعدة عسكرية إيرانية في أصفهان انطلقت منها الطائرات المسيرة الإيرانية التي استهدفت إسرائيل في الـ14 من أبريل الماضي، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان من استهداف إسرائيل لسيادة دولته وتوعد بالرد الفوري والحاسم سيجعل إسرائيل تندم على أفعالها مما ينذر بتفاقم الصراع بينهم والذي إندلعت شرارته بعد استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.