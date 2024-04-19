تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران.. انفجارات قوية في مدينة أصفهان

تصاعدت حدة التوتر بين إيران وإسرائيل، إذ شنت الأخيرة هجومًا جويًا، واستهدفت العمق الإيراني فجر اليوم الجمعة، رداً على القصف الإيراني في الـ14 من أبريل، الذي جاء على خلفية قصف الاحتلال الإسرائيلي القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في الأول من أبريل لتبدأ موجة جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط.

تفاصيل هجوم إسرائيل على إيران

ووفقا لـ«القاهرة الإخبارية» بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي هجوماً على إيران، واندعت اشتباكات بين قوات الدفاع الجوي الإيراني وطائرات سلاح الجو الإسرائيلي.

وتأتي معظم الاستهدافات الإسرائيلية لإيران في منطقة أصفهان التي تقع في وسط البلاد، حيث سُمعت أصوات انفجارات ضخمة في مطار المدينة المركزي، الذي يمثل ثقلًا عسكريا كبيراً للجيش الإيراني وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية، إن قوات الدفاع الجوي الإيرانية تمكنت من إسقاط أجسام معادية في سماء البلاد.

وقال مسؤول عسكري أمريكية لشبكة CNN إن الهجوم الإسرائيلي استهدف العمق الإيراني، مؤكدة أن طيران الاحتلال لم يستهدف أي مواقع نووية إيرانية.

انفجارات في العراق وسوريا

وفي جولة التصعيد الحالية بين إيران وإسرائيل، أفادت «القاهرة الإخبارية»، أنه بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على إيران شن طيران الاحتلال هجوماً على على عدة مواقع تابعة للجيش السوري في محافظتي السويداء، ودرعا جنوب سوريا وفي العراق سمع دوي إنفجارات في بغداد.

أكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN، أن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران، مشيرًا إلى أن الهدف منها ليس نوويا، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن الهجوم صُمم بطريقة تمكن إيران من احتوائه.

وكشف التلفزيون الرسمي الإيراني عن «وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد»، كما نفى عقد اجتماع طاريء لمجلس الأمن القومي، كما أكدت وسائل إعلام أمريكية، إصابة مواقع في إيران بصواريخ إسرائيلية.

وأشار مسؤول إيراني، إلى أن الانفجار بأصفهان سببه تفعيل الدفاع الجوي.